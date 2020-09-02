Carla Suarez Navarro kansere yakalandığını açıkladı!

İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, Hodgkin lenfomaya yakalandığını açıkladı. 31 yaşındaki tenisçi 6 ay sürecek bir kemoterapi sürecine gireceğini duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle geçen hafta ABD Açık’tan çekildiğini duyuran İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, kendisine bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanser olan Hodgkin lenfoma teşhisi konduğunu ve hastalığın erken evresinde olduğunu açıkladı.

WTA dünya sıralamasında 2016 yılında 6. sıraya kadar yükselen ve en son Mart ayında 68 numarada yer alan 31 yaşındaki tenisçi 6 ay boyunca kemoterapi göreceğini açıkladı.

İki kez Wimbledon'ı kazandı

Suarez Navarro, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak “Birkaç gün önce lenfoma olduğumu öğrendim. Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. 6 ay sürecek kemoterapiye başlıyorum. Şu an iyiyim ve sakinim. Ne gelecekse gelsin yüzleşmeye hazırım. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

İki kez Wimbledon şampiyonu ve Suarez Navarro’nun 12 kez ile en çok karşılaştığı Top 10 oyuncusu Petra Kvitova “Sen bir savaşçısın ve pozitif duygularla dolu büyük bir şampiyonsun. Güçlü olmanı diliyor ve seni kucaklıyorum” dedi.