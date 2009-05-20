Carla Papa'ya çattı, Katolikler köpürdü

Carla Bruni, Papa’nın sözleri yüzünden ibadet etmediğini açıklayınca, Katoliklerin büyük tepkisini çekti.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’nin, prezervatif kullanımını eleştirmesi nedeniyle Papa 16. Benedictus’u Afrika’ya zarar vermekle suçlaması ve kendisini “inancından uzaklaştırdığını” söylemesi, ülkesindeki Katolikleri ayağa kaldırdı.



Femme Actuelle isimli kadın dergisine konuşan Bruni, Papa’nın geçen mart ayında sarf ettiği sözlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu, bu olaydan sonra düzenli ibadet eden bir Katolik olmaktan vazgeçtiğini söyledi.



Katolik olarak doğduğunu ancak özel hayatında kendisini tamamen laik hissettiğini kaydeden Bruni, “Katolik Kilisesi bazı konularda kendini geliştirmeli” dedi. Bruni’nin sözlerinin, Fransa nüfusunun yüzde 60’ının Katolik olması nedeniyle Sarkozy’yi zor duruma düşüreceği belirtildi. Bir açıklama yapan Notre Dame Katedrali yetkilileri de “Papa’ya saldırmak, özellikle Katolik olan bir first lady’nin işi olmamalı. Bu tür sözler cumhurbaşkanlığı için utançtır” ifadesini kullandı.



Papa 16. Benedictus, Kamerun’a giderken uçakta yaptığı bir açıklamada, AIDS ile mücadelenin temelde prezervatif kullanımıyla değil, nefisle ilgili olduğunu söylemişti.

