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Kültür-Sanat

Carla-Metallica düeti

Sarkozy'nin, birkaç ay önce albüm çıkaran şarkıcı eşi Carla Bruni, ünlü heavy metal grubu Metallica'yla sahne paylaştı

18 Eylül 2008 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, birkaç ay önce albüm çıkaran şarkıcı eşi Carla Bruni, ünlü heavy metal grubu Metallica'yla aynı sahneyi paylaştı.

BBC2 televizyonunda showman Jools Holland'ın sunduğu programının bu sezonki ilk konuğu olan First Lady Bruni, program öncesi Metallica'yla piyanonun çevresinde poz verdi verdi.

Sarkozy, Carla şarkılarıyla uyanıyormuş

Programda yeni albümden şarkılar seslendiren ve Metallica ile de birlikte söyleyen Bruni, program sunucusu Holland'a eşi Sarkozy'i anlattı. Eski model Carla Bruni, Sarkozy'nin her sabah kendi şarkılarıyla uyandığını söyledi.

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