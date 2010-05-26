Carla Bruni’den erotik çeviriler

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Bruni'nin erotik sohbeti - VIDEO

CARLA BRUNİ FOTOGALERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi first lady Carla Bruni, bir “gençlik hatası” yüzünden bunalıma girdi. Bruni’nin 1996 yılında henüz genç bir modelken verdiği erotik içerikli röportaj, video paylaşım sitesi YouTube’a düştü.27 dakikalık videoda Carla Bruni, Channel 4 kanalında yayınlanan “Eurotrash” adlı programa konuk oluyor. Röportajın başında sunucuların kendisine “Çantanda neler var?” sorusunu yöneltmesi üzerine Bruni, çantasından erotik cümleleri yedi dile birden çeviren “Uluslararası Ateşli Aşk ve Seks Rehberi” adlı iki adet kitapçık çıkarıyor. Kitabın faydalarını anlatan Carla Bruni, “Hepimizin böyle kitaplara ihtiyacı var. Çünkü dünyanın her yerini ziyaret ediyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz ve onlarla yatağa gitmek istediğimiz zaman ne dememiz gerektiğini bilmek istiyoruz” diyor.Gülücükler saçan Bruni, daha sonra sunucunun ısrarı üzerine “çevirilere” başlıyor. “Çok tahrik oldum” ve “Göğüslerimi beğendin mi?” gibi cümleleri kitaptan Almanca ve İspanyolca okuyan Bruni, daha sonra anal seks üzerine cümlelere geçiyor. Programın sonunda Bruni, cinsel tercihlere göre iki farklı versiyon halinde hazırlanan kitapları, sunuculara hediye ediyor.