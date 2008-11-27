Carla Bruni’den AIDS’le mücadeleye destek

Bruni, AIDS ile birlikte diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele için 2002 yılında kurulan ve merkezi Cenevre'e bulunan Dünya Fonu bünyesinde yapılacak çalışmalarda yer alacak.Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, "Dünya AIDS ile Mücadele Günü" dolayısıyla Pazartesi günü Fon tarafından düzenlenen basın toplantısına Bruni'nin de katılacağı bildirildi.Hükümetler ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen Fon, 11,4 milyar dolar bütçe ile 136 ülkede çalışmalarını sürdürüyor.Fransız dergisi L'Express, Carla Bruni'nin bütün dünyada, AIDS'e karşı anneleri ve çocukları korumak için Fonun "iyi niyet elçisi" olarak görev yapacağını yazdı.