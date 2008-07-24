Carla Bruni zirvede!

Fransa’nın müzisyen "first lady"si Carla Bruni-Sarkozy’nin yaklaşık 10 gün önce satışa çıkan son albümünün, müzik listelerinin zirvesine tırmandığı ve büyük bir satış başarısı yakaladığı bildirildi.



Albüm satışlarıyla ilgili SNEP şirketi, Carla Bruni’nin "Hiçbir şey olmamış gibi" adlı son albümünün, 13 Temmuz haftasında İngiliz rock grubu Coldplay’in "Viva la Vida" albümünü liste başındaki yerinden ettiğini kaydetti. Şirket, Bruni’nin albümünün bugüne dek kaç kopya sattığı konusunda ise açıklama yapmadı.



İtalya doğumlu eski model Carla Bruni’nin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evlendikten sonra çıkardığı bu ilk albümün büyük ilgi çektiği belirtiliyor. Albüm, 11 Temmuz’da raflardaki yerini almıştı. Bruni, şubat ayında Sarkozy ile evlendiğinde şarkıcılık kariyerine ara vermeyi düşünmediğini söylemiş, "kadınların, eşlerinin görevi ne denli önemli olursa olsun işlerini bırakmama hakları olması gerektiğini" bildirmişti.



AA