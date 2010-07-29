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Kültür-Sanat

Carla Bruni Woddy Allen filminde

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Carla Bruni-Sarkozy sinema oyunculuğuna da soyundu.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Carla Bruni-Sarkozy sinema oyunculuğuna da soyundu.

Bruni ilk rolünü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın Paris'te çektiği bir filmde aldı.

Midnight in Paris, Türçesiyle Paris'te Geceyarısı, adlı romantik komedide rol alan Bruni'yi, bir manavdaki çekim sırasında, Cumhurbaşkanı olan eşi Nicolas Sarkozy korumalar eşliğinde seyretti.

42 yaşındaki Carla Bruni geçmişte modellik ve şarkıcılık da yapmıştı.

Çekim yapılan alan kordon altına da alındı.

Filmde Bruni'nin yanısıra Owen Wilson, Marion Cotillard, Kathy Bates ve Rachel McAdams da rol alıyor.

Nişanlı bir genç çiftin hayatında Paris gezisi sırasında çıkan sorunları ele alan filmin çekimine bu ay başlarında başlandı.

Carla Bruni-Sarkozy filmdeki dolü hakkında geçen yıl yaptığı bir açıklamada "büyük bir deneyime" hazırlandığını söylüyordu.

Bruni "Bir gün büyükanne olduğumda, Woddy Allen filminde oynadım, diyebilmek güzel bir şey" diyor.

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