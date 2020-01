Carla Bruni Türkiye'ye geliyor; 'protokol' biletleri 1350 lira

Müzisyen ve fotomodel Carla Bruni, önümüzdeki ay çıkacak “French Touch” adlı yeni albümünün tanıtım turnesi kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Protokol biletleri 1350 liradan yarın satışa çıkıyor.

Ülü fotomodel ve müzisyen Bruni, Piu Entertainment organizasyonuyla 13 Aralık’ta Zorlu PSM’de konser verecek. Konser için bir de özel seri bilet satışı gerçekleşecek. Bruni’yi en ön sıradan izlemek isteyenlere ayrılan 57 koltuğun biletleri yarın satışa çıkıyor. Bu protokol biletleti 1350 liradan satılacak ve almak isteyenler direkt olarak Biletix’in müşteri temsilcisiyle görüşmesi gerekiyor.

Carla Bruni kimdir?

Carla Bruni Sarkozy 23 Aralık 1967 yılında İtalya Torino'da doğdu. 5 yaşına kadar Fransa'da yaşayan Bruni daha sonra öğrenim için İsviçre'de yatılı bir okul olan Internatda gönderildi. Babası Pirelli- şirketin önemli ortaklarından birisi ve annesi Marysa Borini, Alberto Bruni Tedeschi'nin manevi evladı, tanınmış bir klasik piyanisttir.

Sanat ve Mimarlık eğitim alan Carla Bruni on dokuz yaşında okulu bırakarak modellik yapmaya başladı. Başta moda dergilerin kapak sayfalarında yer aldı. 1995 ve 1997 yılları arasında Valentino, Yves Saint Laurent ve John Galliano gibi ünlü tasarımcılar için çalisti.Bruni 7,5 milion dolar yıllık kazanç ile en fazla kazanan süper modeller arasında sayılıyordu. Modelliğin yanı sıra 1995 in Catwalk ve 1997 in Paparazzi filmlerinde oynadı ve 1998 yılında moda dünyasını ve modelliği bıraktığını açıkladı.

Modelliğin ardından müzik dünyasına atılan Bruni 2002 yılında Quelqu'un m'a dit albümünü çıkarttı. Bizat kendisi hem besteci, söz yazar ve seslendiren ve gitarı kendisi çaldı.Brunin ikinci albümü No Promises 12 Ocak 2007 de piyasaya sürüldü. Sade İngiliz lirik şiirleri ile seslendirildi. William Butler Yeats'in "Those Dancing Days Are Gone" şiiri Carla Bruni 2007 No Promises albümünde seslendirdi.

2 Şubat 2008 yılında Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile hayatını birleştirdi. ilk evliliğinde bir kızı daha bulunan Bruni'nin, Sarkozy ile olan evliliğinden 9 Ekim 2011 yılında bir kız çocuğu daha oldu.