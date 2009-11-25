Carla Bruni Simspons'da

T24 - Fransız First Lady Carla Bruni, ünlü çizgi dizi Simspons'da seks delisi bir "femme fatale" olarak betimlendi.







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Eski model ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Bruni, çizgi dizinin Amerika'daki 20. yılını kutlamak adına çekilen "Şeytan Hiçbir Şey Giymez / Devil Wears Nada" adlı bölümdeydi. Bruni dizide Homer Simspson'ın ve arkadaşı Carl, Elysee Sarayı'nda bir resepsiyona davet edildiği sırada Carl ile flört eden ve durmadan sigara içen bir "erkek yiyici" olarak betimlenmiş.













Dizide Bruni, Carl'a yaklaşarak "Seninle sevişmek istiyorum, hemen şimdi" diyor. Homer, Carl'ı uyarmaya çalışıyor ve Bruni'nin Cumhurbaşkanı'nın eşi olduğunu söylüyor. Bunu kanıtlamak için de Homer, Sarkozy'nin ofisini arıyor ve şarap içip peynir yiyen Sarkozy ekranda beliriyor. Sarkozy telefonu açıp, "Merhaba, Sarkozy ile yakınlaşıyorsunuz" diyor.

Simpsons çizgi dizisi sık sık ünlü isimleri şovuna taşıyor ama özellikle Fransızları betimlemeleriyle tanınıyor. Simpsonlar'ın 20. yıldönümünde yayınlanan bölümle ilgili olarakElysee Sarayı'ndan herhangi bir yorum yapılmadı. Öte yandan çizgi filmin Youtube'da ve DailyMotion'da yayınlanan bu bölümü, Fransa'da yoğun ilgi görüyor.











Woody Allen filminde rol alacak

Öte yandan 41 yaşındaki first lady Carla Bruni, Woody Allen'ın yeni filminde rol alacağını açıkladı. "Rolün ne olacağını bilmiyorum ama teklifi hemen kabul ettim" diyen şarkıcı ve eski model Bruni, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle ben oyuncu değilim. Muhtemelen korkunç olacağım ama bu fırsatı kaçıramazdım. İlerde büyükanne olduğumda bir Woody Allen filminde rol almıştım diyebileceğim." Filmin çekimleri önümüzdeki haziran ayında, Paris'te yapılacak.