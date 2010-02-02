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Carla Bruni hep keşiş gibi yaşamış!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, “Hep bir keşiş gibi yaşadım” dedi.

02 Şubat 2010 02:00

5Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni, “Hep bir keşiş gibi yaşadım” dedi.


Foto Galeri

  Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni,  Le Parisien gazetesine “Hep bir keşiş gibi yaşadım. Zaten fazla sosyal biri değilim. Bundan sonra da bu huyum değişeceğe pek benzemiyor” açıklamasında bulundu.

Sarkozy’le evlenmeden önce yaşadığı sayısız aşkıyla hatırlanan Bruni’nin, daha çok politik konulardaki suskunluğunu izah ederken sarf ettiği bu sözlerine kendisinin de gülmesi dikkat çekti.



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