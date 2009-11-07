'Carla, biraz geride dur!'

Dergiye göre, Sarkozy her zaman ön plana çıkan ve bazı bakanların atamasına bile karışan eşine “Biraz geride dur” ultimatomu verdi.Sarkozy’nin bu kararı danışmanlarının uyarısıyla aldığını belirten dergi, “Bruni artık ortalarda eskisi gibi görünmeyecek. First Lady’nin kendi internet sitesinde de eskisi gibi artık nereye gideceği, ne yapacağını gibi bir program yayınlanmayacak” diye yazdı.