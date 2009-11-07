'Carla, biraz geride dur!'

Fransa'nın yaptığı her hareketiyle olay olan First Lady’si eski topmodel Carla Bruni, bir aydır ortalıkta görünmüyordu. Basında hamile olduğuna ya da Akdeniz’de tatil yaptığına dair dedikodular çıktı. Ancak gerçeği L’Express dergisi ortaya çıkardı.Carla Bruni fotoğrafları için tıklayınız
Dergiye göre, Sarkozy her zaman ön plana çıkan ve bazı bakanların atamasına bile karışan eşine “Biraz geride dur” ultimatomu verdi.
Sarkozy’nin bu kararı danışmanlarının uyarısıyla aldığını belirten dergi, “Bruni artık ortalarda eskisi gibi görünmeyecek. First Lady’nin kendi internet sitesinde de eskisi gibi artık nereye gideceği, ne yapacağını gibi bir program yayınlanmayacak” diye yazdı.