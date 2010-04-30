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Yaşam

Carl Williams'ın cenazesi altın tabutla taşındı

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Carl Williams'ın cenazesi altın kaplamalı bir tabutla taşınıp gömüldü.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Cezaevinde bir mahkum tarafından öldürülen yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Carl Williams'ın cenazesi altın kaplamalı bir tabutla taşınıp gömüldü.


Avustralya’da çok sayıda suça karıştıktan sonra polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderilen ve burada bir mahkum tarafından öldürülen yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Carl Williams’ın cenazesi pop yıldızı Michael Jackson’ınkinin benzeri altın kaplamalı bir tabutla taşınıp gömüldü.


Melbourne’nin Essondan bölgesindeki St Therese Katolik Kilisesi'nde düzenlenen tören ile Keilor Mezarlığı'na gömülen Williams’ın cenazesinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı dikkatlerden kaçmadı. Kilise çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken polis, bölgeyi ablukaya aldı. Çok sayıda polisin görev yaptığı cenazede kuş bile uçurtulmadı. Kameralı özel polis araçları cenazenin tamamını yakından takip etti.


Altın kaplama tabutla tanınan Carl Willams’ın naaşı, 2 sene önce vefat eden annesi Barbara Williams’ın yanına gömüldü.


Carl Williams’ın cenazesi ünlü pop yıldızı Michael Jackson’ınkinin benzeri altın kaplamalı bir tabutla taşınırken, Hindistan yapımı olan tabutun değerinin 30 Bin Amerikan Doları olduğu öğrenildi.

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