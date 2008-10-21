Çarkın'ın itiraflarına soruşturma

"Susurluk Davası" hükümlülerinden eski özel timci Ayhan Çarkın'ın, özel bir televizyon kanalındaki programda yaptığı açıklamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir televizyon kanalındaki programa katılan Çarkın'ın, "geçmişte terörle mücadele adı altında çok sayıda insanın öldürülmesine" ilişkin açıklamaları konusunda soruşturma açtı.Basınla ilgili suçlara bakan savcının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, programın bant kayıtlarının temin edilmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yazı gönderildi.Bant kayıtlarının incelenmesi sonucunda, söz konusu iddialarla ilgili Çarkın ile kendisini televizyon programına konuk eden gazeteci Uğur Dündar'ın ifadelerine başvurulabileceği belirtildi.