‘Çarkın’a 4 yıldan fazla veremezdim’

Çok sayıda faili meçhul cinayetle ilişkilendirilen eski özel harekatçı Ayhan Çarkın, 1998’de başlayıp 4 yıl devam eden dava sürecinde 6 Nolu DGM Hakimi Sedat Karagül tarafından yargılanmıştı.Ancak Karagül dava artık karar aşamasına geldiği süreçte görevinden alınıp Sultanahmet’e hâkim tayin edildi. Yerine de Hakim Metin Çetinbaş geldi. Çetinbaş, Susurluk Davası’nın görüldüğü 6 Nolu DGM’nin başına geldikten kısa bir süre sonra dava sonuçlandı ve Çarkın, TCK’nın 313. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca “Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” suçlamasıyla 4 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.Yıllar sonra ilginç itiraflarla kamuoyu karşısına çıkan Çarkın, kısa bir süre içerisinde dosyasını karara bağlayan ve hakkında da 4 yıl ceza veren Hâkim Metin Çetinbaş’ı suçladı: “Bizi dava sürecinde 3.5 sene yargılayan bir heyet vardı. Hâkim Sedat Karagül. O adamda ben adaleti gördüm. Sonra bu heyet görevden alındı. Keşke o adamdan idam cezası alsaydık. Son 15 gün Mesut Yılmaz hükümetinin atadığı bir başka bir heyet geldi. 4 yıl ceza aldık.”Çarkın’ın kastettiği dönemin 6 Nolu DGM Hakimi Metin Çetinbaş, kendini savundu.“Bize verilen dosyada Ayhan Çarkın, çeteye üye olmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceleyip karar verdim. Çarkın, çeteden yargılanıyorsa ben ne yapayım yani? O suçtan en fazla 4 yıl ceza verilebiliyordu biz de onu verdik. Yani 4 yıl isteniyorsa, 10 yıl veremezsiniz. Çeteye üye olmaktan yargılanan birine, adam öldürmekten ceza verebilir misiniz? Verdiğim karar son derece hukukidir. Verdiğim hiçbir karar siyasi değildir. Benim o davaya atanmam siyasi nedenlerle değil, o davanın hakimi Sedat Karagül, Adalet Bakanlığı tarafından oradan alınıp başka bir mahkemeye atandığı için yapıldı.”Çetinbaş, Çarkın’ın, “O adamda ben adaleti gördüm” dediği Sedat Karagül’le ilgili de çarpıcı iddialar öne sürdü. Karagül’ün, 6 Nolu DGM hakimi iken baktığı 10-15 uyuşturucu davası nedeniyle verdiği karardan dolayı Yargıtay 10. Ceza Dairesi tarafından Hakimler ve Savcılık Yüksek Kurulu (HSYK) ve Adalet Bakanlığı’na şikayet edildiğini öne süren Çetinbaş, “Karagül yapılan bu şikayetler üzerine 6 Nolu DGM’deki görevinden alındı. Yoksa olayın iddia edildiği gibi Susurluk davası ile ya da siyasi bir nedenle bağlantısı yok” dedi.Susurluk Davası’nı karara bağlayan dönemin 6 Nolu DGM Hakimi Metin Çetinbaş, Ergenekon davası sanıklarından Kemal Alemdaroğlu ile gazeteci Güler Kömürcü’nün avukatlığını yapıyor. Çetinbaş, Alemdaroğlu için 800, Kömürcü için de 700 sayfalık savunma hazırladığı söyledi.