T24 LogoT24 Logo
Politika

Çarkın: Bana ruhsatlı silah vermezse Allah bu devletin belasını versin!

Faili meçhul cinayetlerle ilgili itirafları ile gündeme gelen eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın, tahliye olduktan sonra ilk kez T24’e konuştu

12 Temmuz 2014 23:42

1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili itirafları ile gündeme gelen ve 2011 yılından beri tutuklu bulunan eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın, tahliye olduktan sonra ilk kez T24’e konuştu.

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Temmuz’da görülen davada hakkında tahliye kararı verilen davanın tek tutuklu sanığı olan Çarkın, can güvenliğinin tehlikede olduğuna dair tartışmalarla ilgili “Koruma istemiyorum. Allah beni korur” şeklinde cevap verdi.

 

'Bana deli dediler'

 

Çarkın, şunları söyledi: “3 yıl 1 ay 11 gün cezaevinde kaldım. Bu süre içerisinde hep tek başıma bir odada bulundum. Cezaevinde geçirdiğim dönem benim için hayırlı oldu. İçeride bulunduğum sürede beni kimse tehdit etmedi. Kimse de tehdit edemez. Bana 'deli' dediler.

Adli Tıp Kurumu verdiği raporla deli olmadığımı açıkladı. Başka ne diyecekler merak ediyorum. Öte yandan, herkes can güvenliğim konusunda endişelerini dile getiriyor. Ben koruma istemiyorum.  Ne yapacağım korumayı, koruma mı beni koruyacak ben mi korumayı, ben kendimi korurum. Allah birinin canını alacaksa ona kimse engel olamaz. Birini korumak istiyorsa da korur. Allah beni korur. Devlet eğer bir şey yapacaksa, bana ruhsatlı silah versin vermiyorsa da Allah o devletin belasını versin. Bunu aynen böyle yazmanızı istiyorum.”

 

ETİKETLER

arzu yıldızayhan çarkınkorumacinayet

İlgili Haberler

'Ayhan Çarkın'ın tahliyesi ortadan kaldırılacağı anlamına geliyor'

1994 yılında öldürülen Behçet Cantürk'ün yeğeni Reşit Cantürk, Ayhan Çarkın'ın tahliyesini, 'Ya bir trafik kazasında veya intihar etti haberlerini okursak şaşırmayalım' sözleriyle değerlendirdi

'Ayhan Çarkın'ın tahliyesi lanetlenesi bir karardır'

1990'lı yıllarda öldürülen Yusuf Ekinci'nin oğlu Sertaç Ekinci, Ayhan Çarkın hakkında verilen tahliye kararının hukuki olmaktan çok siyasal olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24