Çarkın: Bana ruhsatlı silah vermezse Allah bu devletin belasını versin!

1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili itirafları ile gündeme gelen ve 2011 yılından beri tutuklu bulunan eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın, tahliye olduktan sonra ilk kez T24’e konuştu.



Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Temmuz’da görülen davada hakkında tahliye kararı verilen davanın tek tutuklu sanığı olan Çarkın, can güvenliğinin tehlikede olduğuna dair tartışmalarla ilgili “Koruma istemiyorum. Allah beni korur” şeklinde cevap verdi.

'Bana deli dediler'

Çarkın, şunları söyledi: “3 yıl 1 ay 11 gün cezaevinde kaldım. Bu süre içerisinde hep tek başıma bir odada bulundum. Cezaevinde geçirdiğim dönem benim için hayırlı oldu. İçeride bulunduğum sürede beni kimse tehdit etmedi. Kimse de tehdit edemez. Bana 'deli' dediler.



Adli Tıp Kurumu verdiği raporla deli olmadığımı açıkladı. Başka ne diyecekler merak ediyorum. Öte yandan, herkes can güvenliğim konusunda endişelerini dile getiriyor. Ben koruma istemiyorum. Ne yapacağım korumayı, koruma mı beni koruyacak ben mi korumayı, ben kendimi korurum. Allah birinin canını alacaksa ona kimse engel olamaz. Birini korumak istiyorsa da korur. Allah beni korur. Devlet eğer bir şey yapacaksa, bana ruhsatlı silah versin vermiyorsa da Allah o devletin belasını versin. Bunu aynen böyle yazmanızı istiyorum.”