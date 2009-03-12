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Yaşam

Çarkıfelekte Bush’a Ayakkabı Atmaca oyunu!

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Kadıköy’de 13 - 14 Mart günleri düzenleyeceği Barış Panayırı’nda sesini yükseltecek.

12 Mart 2009 02:00

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Kadıköy’de 13 Mart Cuma günü düzenleyeceği Barış Panayırı’nda çeşitli etkinliklerle sesini yükseltecek.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Kadıköy’de 13 Mart Cuma günü düzenleyeceği Barış Panayırı’nda çeşitli etkinliklerle sesini yükseltecek. Gün boyu yapılacak etkinliklerde Çarkıfelekte Bush’a Ayakkabı Atmaca ve Ölme Birader oyunları, pankart boyama, yüz boyama ve çocuklara resim atölyeleri, slogan ve ritim atölyesi, fotoğraf ve resim sergisi, NATO anketi, çeşitli stantlar ve stant etkinlikleri var.

Barış Panayırı’nın programı

13 Mart Cuma, Saat: 13.00 Açılış

Küresel BAK imzacıları; Ufuk Uras, Akın Birdal, Kerem Kabadayı, Sami Evren, Leyla İpekçi, Zeynep Tanbay, Roni Margulies, Nihal Bengisu Karaca, Tahsin Yeşildere’nin katılımı ile...

14.30 Forum: Savaşa Hayır!

Leyla İpekçi, Ufuk Uras, Kerem Kabadayı, Akın Birdal, Roni Margulies, Sami Evren, Nihal Bengisu Karaca, Zeynep Tanbay, Tahsin Yeşildere

16.30 Panel: Savaşta Medyanın Rolü

Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Demir

18.00 Konser: Grup MARSİS

14 Mart Cumartesi

14.30 Panel: NATO Afganistan’da Ne Arıyor?

Roni Margulies, Kerem Kabadayı

17.00 Forum: Gençler NATO’yu tartışıyor

18.00 Konser: Teneke Trampet

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