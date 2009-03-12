Çarkıfelekte Bush’a Ayakkabı Atmaca oyunu!

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Kadıköy’de 13 Mart Cuma günü düzenleyeceği Barış Panayırı’nda çeşitli etkinliklerle sesini yükseltecek.



Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Kadıköy’de 13 Mart Cuma günü düzenleyeceği Barış Panayırı’nda çeşitli etkinliklerle sesini yükseltecek. Gün boyu yapılacak etkinliklerde Çarkıfelekte Bush’a Ayakkabı Atmaca ve Ölme Birader oyunları, pankart boyama, yüz boyama ve çocuklara resim atölyeleri, slogan ve ritim atölyesi, fotoğraf ve resim sergisi, NATO anketi, çeşitli stantlar ve stant etkinlikleri var.



Barış Panayırı’nın programı



13 Mart Cuma, Saat: 13.00 Açılış



Küresel BAK imzacıları; Ufuk Uras, Akın Birdal, Kerem Kabadayı, Sami Evren, Leyla İpekçi, Zeynep Tanbay, Roni Margulies, Nihal Bengisu Karaca, Tahsin Yeşildere’nin katılımı ile...



14.30 Forum: Savaşa Hayır!



Leyla İpekçi, Ufuk Uras, Kerem Kabadayı, Akın Birdal, Roni Margulies, Sami Evren, Nihal Bengisu Karaca, Zeynep Tanbay, Tahsin Yeşildere



16.30 Panel: Savaşta Medyanın Rolü



Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Demir



18.00 Konser: Grup MARSİS



14 Mart Cumartesi



14.30 Panel: NATO Afganistan’da Ne Arıyor?



Roni Margulies, Kerem Kabadayı



17.00 Forum: Gençler NATO’yu tartışıyor



18.00 Konser: Teneke Trampet

