-''ÇARKÇI KEMAL''İN YAZARINA HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - ''Dersim Ermenisi Yemuş Hanımın Oğlu, Çarkçı Kemal'' adlı kitabında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''yayın yoluyla hakaret ettiği'' iddia edilen yazar Süleyman Yeşilyurt'un yargılanmasına başlandı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına sanık Yeşilyurt ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı. Sanık Yeşilyurt, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, aile yakınlarından 70 kişinin işe yerleştirildiğine ilişkin, kitabında yazdığı iddianın tamamen gerçeklere dayanan bir husus olduğunu'' ileri sürdü. Bu hususun, Kılıçdaroğlu tarafından katıldığı bir televizyon kanalında da ortaya konulduğunu savunan Yeşilyurt, ''Benim amacım sadece somut gerçeği ortaya çıkarmak olup, kamuoyunu bilinçlendirmek amaçlıdır. Hakaret kastım yoktur'' dedi. Yeşilyurt, ''Kılıçdaroğlu'nun, görev dönemi içerisinde, PKK ve diğer terör örgütü yanlılarını işe yerleştirdiğini, aile yakınlarına ve siyasi yakınlarına SSK Genel Müdürlüğü döneminde ihale verdiğini de'' iddia etti. Dava konusu kitabı, Türkiye'yi yönetmek üzere bir partinin genel başkanı olan kişiye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile yazdığını ifade eden Yeşilyurt, ''Amacım özellikle sözlerini değiştirip çarkçılık yapmasıdır. Bu hususları kitabımda belirtmeye çalıştım. Kitabımın basın yayın özgürlüğü kapsamında ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca adı geçenin sözlerinden çark ettiği sadece benim değerlendirmem olmayıp kendi parti mensuplarının da değerlendirmeleridir'' diye konuştu. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Yeşilyurt, beraat talebinde bulundu. Avukat Karagözoğlu ise şikayet dilekçelerini aynen tekrar ettiklerini ve sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılmalarına karar verilmesini istedi. Yargıç Kürşat Hamurcu, suçtan zarar görme olasılığına göre müşteki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CMK'nın 237. maddesi uyarınca davaya katılan, avukat Karagözoğlu'nun da katılan vekili olarak davaya katılmasına karar verdi. Taraflara, varsa kovuşturmayı genişletme istemleri, yoksa esasa ilişkin iddia ve savunmalarını bildirmeleri için süre veren Hamurcu, bu nedenle duruşmayı erteledi. Davanın iddianamesinde, Yeşilyurt'un, 5237 sayılı TCK'nın 125/1-2-3a-4. maddelerinde düzenlenen ''kamu görevlisine görevinden dolayı yayın yoluyla hakaret'' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.