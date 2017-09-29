BlueBay Asset Management gelişen piyasalar kıdemli stratejisti Timothy Ash, Türkiye'nin dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ash, "Cari dengedeki bozulma TL üzerinde baskı anlamına geliyor" dedi.

Bloomberg'de yer alan habere göre "Dış ticaret dengesi ve cari dengedeki bozulma, daha fazla dış finansman ihtiyacı ve lira üzerinde baskı anlamına geliyor" diyen Ash, "Yıpranmanın bir kısmı Petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Fakat bu kurla Türkiye'nin dış ticaret performansı çok daha iyi olmalı" şeklinde konuştu.

Cuma günü açıklanan verilere göre Türkiye'nin dış ticaret açığı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi.