Cari açık yüzde 84.5 arttı

T24 - Merkez Bankası, Ocak-Mayıs aralığına ilişkin açıkladığı "Ödeme Dengesi" blançosunda cari işlem hesabının 2009 yılına göre yüzde 84.5 arttığını belirtirken, aynı döneme ait turizm gelirinin de yüzde 6.2 azaldığını bildirdi.



Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84.5 oranında artarak 2 milyar 997 milyon dolar açık verdi.



Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye'nin Mayıs ayı ile Ocak-Mayıs dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi bilançosuna göre, 2009 yılının Mayıs ayında 1 milyar 624 milyon dolar olan cari işlemler hesabı açığı bu yılın aynı döneminde 2 milyar 997 milyon dolara ulaştı.



Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, dış ticaret açığının bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 44.7 oranında artarak 3 milyar 531 milyon dolara ulaşması ve hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 22,6 oranında azalarak 898 milyon dolara gerilemesi cari açığın artışında etkili oldu.



Bu gelişmeler sonucunda, 2009 yılının ilk 5 aylık döneminde 5 milyar 181 milyon dolar olan cari işlemler hesabı açığı bu yılın aynı döneminde 17 milyar 433 milyon dolara yükseldi.





Turizm geliri azaldı





Türkiye'nin net turizm geliri 2010 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.2 azalarak 3 milyar 243 milyon dolara geriledi.



2009 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 2 milyar 662 milyon dolar fazla veren hizmetler dengesi kalemi, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 43.5 azalışla 1 milyar 504 milyon dolar fazla verdi.





