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Ekonomi

Cari açık beklentisi geriledi ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 17:52

-Cari açık beklentisi geriledi ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Merkez Bankasının ekim ayı ikinci dönem beklenti anketine göre, 2011 yıl sonu cari açık beklentisi, 72 milyar 649,4 milyon dolara geriledi. Ekim ayının birinci anketinde beklenti 73 milyar 71,8 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası, ekim ayı ikinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8,01'e çıktı. Ekim ayının birinci dönem anketinde bu oran yüzde 7,46 düzeyindeydi. Ekimin birinci anketinde yüzde 6,4 olan yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi ise 6,7'e yükseldi.

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