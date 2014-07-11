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Ekonomi

Cari açık beklentinin altında

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.15 milyar dolar azalarak 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

11 Temmuz 2014 14:56

Cari açık Mayıs'ta 3,43 milyar dolarla beklentilerin altında gerçekleşti. Beş aylık açık 19,8 milyar dolara geriledi.

Cari açıkta erime devam ediyor. Mayıs ayında cari açık 3,43 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ilk beş ayına göre 12.4 milyar dolar azalarak 19.8 milyar dolara geriledi.

 

'Dış ticaret açığındaki azalmadan'

 

Cnbc-e’de yer alan açıklamaya göre, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama, "Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 10,8 milyar dolar azalarak 22,7 milyar dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 677 milyon dolar artarak 6,4 milyar dolara yükselmesi etkili oldu" denildi.

MB verilerine göre, parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın beş aylık döneminde 5.2 milyar dolar net altın ithalatı gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 719 milyon dolar net altın ihracatı oldu.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 342 milyon ABD doları tutarında artarak 8.57 milyar dolara, turizm giderleri de 242 milyon doları tutarında artarak 2.12 milyar dolarına çıktı.

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.15 milyar dolar azalarak 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

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