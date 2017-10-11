Cari açık Ağustos'ta turizm gelirlerinin desteğiyle azaldı

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Cari işlemler açığı, turizm gelirlerindeki artışa bağlı olarak, Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre 171 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, Ağustos\'ta aylık açığın 1 milyar 237 milyon dolara düşmesiyle, on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 972 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, \"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 4 milyar 279 milyon dolara yükselmesine rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon dolar artarak 3 milyar 511 milyon dolar giriş kaydetmesi etkili oldu\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon dolar artarak 2 milyar 997 milyon dolara yükseldi.

\"Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar azalarak 591 milyon dolara geriledi.

\"İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 136 milyon dolar artarak 206 milyon dolara yükseldi.

\"Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 505 milyon dolar azalarak 657 milyon dolara geriledi.

\"Portföy yatırımları 2 milyar 237 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti; alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 520 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 16 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

\"Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar, 354 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 133 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.

\"Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 68 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 376 milyon dolar net azaldı.

\"Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 117 milyon dolar ve 192 milyon dolar net geri ödeme yaptı, diğer sektörler ise 1 milyar 80 milyon dolar kullandı.\"