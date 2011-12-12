-Cari açık 65 dolar ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak, 65 milyar 57 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık 2011 yılının 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyar 512 milyon dolar artış gösterdi. Geçen yılın 10 aylık döneminde cari açık 33 milyar 545 milyon dolar düzeyindeydi. Ekim ayında ise cari açık 4 milyar 151 milyon dolar oldu. Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığındaki artış etkili oldu.