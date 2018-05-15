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Cargill işçisinin mücadelesi devam ediyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI (Bursa), (DHA)- CARGiLL fabrikasından işten çıkarılan işçiler, eylemlerini Cargill’in İstanbul’daki merkezine taşıdı

15 Mayıs 2018 23:43

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI (Bursa), (DHA)- CARGiLL fabrikasından işten çıkarılan işçiler, eylemlerini Cargill’in İstanbul’daki merkezine taşıdı.
Cargill fabrikasında kota gerekçesi ile işten çıkarılan 16 işçi, fabrika önünde sürdürdükleri mücadeleyi Cargill fabrikasının İstanbul’daki merkezi önüne taşıdı. Kota değil, sendikal çalışmadan dolayı işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, Cargill fabrikasının İstanbul merkezi önünde eylem yaptı. Cargill fabrikasında yaklaşık 1 ay önce fabrikanın şekere uygulanan kotayı gerekçe göstererek işten çıkardığı işçiler, Cargill fabrikasının Orhangazi’deki fabrikası önünde eylem başlatmıştı. İşe iade talepleri bulunan ve fabrikanın kendilerini kota nedeniyle değil kendilerinin yürüttüğü sendikal faaliyetten dolayı işten çıkardığını ileri süren işçiler, fabrika önündeki eylemlerini Cargill fabrikasının İstanbul’daki merkezinin önüne taşıdı. Tek Gıda iş Sendikası yöneticilerinin de katıldığı Cargill İstanbul merkezinin önünde bir araya gelen işten çıkarılan işçiler tepkilerini burada dile getirdiler.

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