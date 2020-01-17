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Cargill'in mısır işleme tesisinin imar planı 11 yıl sonra iptal edildi

Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada “Cargill tesisinin hiçbir hukuki dayanağı kalmıyor” denildi

17 Ocak 2020 09:21

Bursa, Orhangazi ilçesi Gemiç köyünde tarım arazisi üzerine Cargill tarafından kurulan mısır işleme tesisinin küçük ölçekli imar planı 11 yıl sonra mahkeme tarafından iptal edildi. Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada “Cargill tesisinin hiçbir hukuki dayanağı kalmıyor” denildi.

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