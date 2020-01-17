Cargill'in mısır işleme tesisinin imar planı 11 yıl sonra iptal edildi

Bursa, Orhangazi ilçesi Gemiç köyünde tarım arazisi üzerine Cargill tarafından kurulan mısır işleme tesisinin küçük ölçekli imar planı 11 yıl sonra mahkeme tarafından iptal edildi. Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada “Cargill tesisinin hiçbir hukuki dayanağı kalmıyor” denildi.

Hazal Ocak'ın haberine göre Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukatları planın iptali istemiyle dava açmıştı. Avukatlar alanın İznik Gölü Çevre Düzeni planına göre uzun mesafeli koruma alanında kaldığına da dikkat çekti. Bu süreçte fabrika kuruldu ve çalışmaya başladı. Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 11 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme kararında süreç anlatılarak küçük ölçekli imar planının iptaline 13 Kasım 2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Cumhuriyet'tenBursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukatları planın iptali istemiyle dava açmıştı. Avukatlar alanın İznik Gölü Çevre Düzeni planına göre uzun mesafeli koruma alanında kaldığına da dikkat çekti. Bu süreçte fabrika kuruldu ve çalışmaya başladı. Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 11 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme kararında süreç anlatılarak küçük ölçekli imar planının iptaline 13 Kasım 2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.