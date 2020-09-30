Cargill direnişi 894. gününde; "İnsanların iki dudağı arasında kapının önüne konmak kaderimiz değil"

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Cargill Fabrikası’nda Tek Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan 14 kişinin başlattığı direniş 894 gündür devam ediyor.

Her pazartesi Cargill'in müşterilerinin genel merkezleri önünde eylem yapan işçiler bu hafta Kent Mondalez firmasının İstanbul Ataşehir’de bulunan genel müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bizimkisi bir ‘hak’ hikayesi, mahkeme kararını uygula Cargill” pankartı açılırken, sık sık “Direne direne kazanacağız” ve “İş, ekmek yoksa barışta yok” sloganları atıldı. Birçok sendika ve siyasi parti üyesi de açıklamaya destek verdi.

bianet'te yer alan habere göre burada bir konuşma yapan Tek Gıda-iş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya şunları söyledi:

“Milyonlarca işçinin yaşadığı işten atma saldırısına baş kaldıran işçileriz. Bu ülkede iş güvencesi , çalışma güvencesi yoksa biz çocuklarımıza gelecek sunamayız diyen işçileriz. İnsanların iki dudağı arasında kapının önüne konmak kaderimiz değildir. Direnişimiz bunun içindir.”

Ardından basın açıklamasını okuyan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri İbrahim Ören ise Cargill yönetimine seslendi.

Ören, Cargill’de işçilerinin sendikaya üye olarak 2018’de örgütlenmelerini tamamladığını ve Çalışma Bakanlığına yetki başvurusu talebinde bulunulduklarını anımsattı. Başvurunun hemen ardından baskıların arttığını belirten Ören, işvereninin hukuka aykırı bir şekilde yetki tespiti başvurusundan bir ay sonra 14 işçiyi ‘kota fazlalığı ve daralma’ bahanesiyle işten çıkardığını ifade etti. Ören şöyle konuştu:

“Eğer hukuk tanımaz baskıcı tutumunuza devam ederseniz, pandemi sebebiyle yavaşlatmak zorunda kaldığımız 894 gün boyunca bıkmadan usanmadan devam ettiğimiz bu mücadele daha güçlü ve etkili bir şekilde devam edecektir.

Bağlı bulunduğumuz Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu’nun önderliğinde, artarak devam eden maddi ve manevi destekler ile yurt dışında yine bağlı olduğumuz örgütler ve sendikamıza bağlı örgütlü yapımızın artan desteği ile de yurt içinde yaptığınız tüm hukuksuzlukları daha güçlü bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz.”

Basın açıklamasının ardından, Kent Mondalez'e yazılan mektuplar Genel Merkez önüne bırakıldı. İşçiler daha sonra Cargill Merkez Ofisinin önüne geçerek oturma eylemi yaptı.