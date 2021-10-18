Cargill'de 1280 gün sonra sendika yetki belgesini aldı

Tekgıda-İş Sendikası, 1280 günün ardından Cargill'de yetki tespit belgesini aldı. Sendika, işvereni toplu iş sözleşmesi görüşmelerine davet ederek, "iyi niyet göstergesi" olarak eylem çadırını kaldırdıklarını açıkladı. Açıklamada, "Artık inadınızdan vazgeçin, bahanelerinizi artık çöpe atın. Yıllardır örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyen işçilerinizin anayasal hakkını tanıyın. İşten çıkartılan arkadaşlarımızı işlerine geri başlatın. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir" denildi.

Bursa'da bulunan Cargill fabrikasında 1280 günün ardından Tekgıda-İş Sendikası yetki tespit belgesini aldı. Cargill'de işveren, 2018'de sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 14 kişiyi "kota fazlalığı ve daralma" gerekçesiyle işten çıkartmıştı. Ardından işçiler fabrikanın önünde eyleme geçti.

Tekgıda-İş Sendikası, bugün işyerinin önünde yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yaptırılan "Çocuklar iyi yaşasın diye babalar direniyor" pankartını kullandı. Pankartın aradan geçen 3 yılda renginin solduğu görüldü.

Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören'in okuduğu açıklama şöyle:

"İşçilerin anayasal hakkını tanıyın"

"Buradan Cargill işverenine güçlü bir şekilde çağrıda bulunuyoruz: Artık inadınızdan vazgeçin, bahanelerinizi artık çöpe atın. Yıllardır örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyen işçilerinizin anayasal hakkını tanıyın. Çalışma Bakanlığı'nın sendikamıza verdiği çoğunluk tespitne saygı göstererek bu ülkenin hukukunu tanıdığınızı artık gösterin. İşten çıkartılan arkadaşlarımızı işlerine geri başlatın. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Ülkemiz gıda sektörünün tüm öncü şirketleri sendikamız ile sürekli büyümekte ve yatırımlarını artırmaktadır.

"İyi niyet göstergesi olarak eylem çadırımızı kaldırıyoruz"

Cargill, Tekgıda-İş Sendikası ile kendine daha aydınlık bir yol açacaktır. Bizler bugün burada Çalışma Bakanlığı'nın bize verdiği çoğunluk tespit belgesi ile karşınızdayız. Aldığımız bu sorumlulukla hukuka uygun ve anayasal haklara saygı duyacağınızı umut ederek fabrika önündeki eylemimize geçici bir süre ara veriyoruz. İyi niyet göstergesi olarak eylem çadırımızı kaldırıyoruz. Karşılığında sizlerden Bakanlığın çoğunluğuna itiraz etmeden ve sizleri bugünlere getiren emekçilerin sendikalı olma hakkına saygı göstererek, sendikamızla müzakere kapısını artık açmanızı talep ediyoruz.

"Üyelerimizin hakkını korumakta kararlıyız"

Cargill şirketini emekçileriyle birlikte sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlayabiliriz. Aksi takdirde çoğunluk belgesi almış bir sendika olarak, fabrika önünde tekrar başlatacağımız eylemler Genel Müdürlüğünüzü de kapsayarak devam edecek, yurt içinde ve yurt dışında tüketimden gelen gücümüzü de sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi üyelerimizin hak ve çıkarlarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Çünkü üyelerimizin hak ve çıkarları patronların insafına bırakılamayacak kadar kıymetlidir."