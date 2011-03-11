Caretta'yı naylon poşet öldürdü!

T24



Carettalar ekolojik dengenin bir halkası

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinden dalgıç Mustafa Irkaş, dün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarında ölü Caretta Carette görüp, durumu dernek üyelerine bildirdi. Deniz ekosistemi üzerinde de çalışmalarını sürdüren EKODOSD üyeleri, bölgeye giderek yaptıkları incelemede, vücudunda herhangi kesici ve delici alet yarası olmayan deniz kaplumbağasının derisinin soyulmaya başlamış olmasından bir hafta kadar önce öldüğünü belirledi. Genç Caretta Caretta'nın ağız içi kontrolünde boğazındaki naylon parçalardan boğularak öldüğü anlaşıldı.EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Caretta Carettalar'ın, yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin denizlere atılan naylon poşetler olduğunu söyledi. Caretta Carettalar'ın denizanası yiyerek beslendiğine dikkati çeken Sürücü, "Naylon poşetleri de denizanası zannedip yutabiliyorlar. Bu nedenle birçok Caretta Caretta boğularak yaşamını yitirmekte. Bu canlılar ekolojik dengenin bir parçası. Bu parçayı yok edersek, zincirde kopmalar olur ve denge bozulur. Bu dengeyi korumak için tüm bireylere, özellikle denizcilere büyük görev ve sorumluluk düşmekte. Deniz ekosisteminin önemli parçası olan bu canlılar olmasa, denizanalarından denizlere giremezdik. Denizlere atılan naylon poşetlerin bu canlıların hayatlarını riske soktuğu bilinmeli" dedi.Yaklaşık 100 yumurtadan sadece 1'inden çıkan yavrunun büyüyüp 50 yaşına ulaşabildiği bilinen carettaların, Anadolu kıyılarını üreme alanı olarak kullandığını ve beslenme amacıyla bölgedeki kıyılara geldiğini aktaran Sürücü, "Yumurtlamak haricinde karaya çıkmayan, oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalan Caretta Carettalar'ın korunması için, duyarlılık gösterilmesi ve denizlerimizin kirletilmemesi için vatandaşların daha duyarlı hareket etmelerini istiyoruz" diye konuştu.