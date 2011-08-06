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Çevre

Caretta'larda erkek alarmı

Dalyan'da dünyaya gelen kaplumbağaların küresel ısınma nedeniyle çoğunlukla dişi olması, türü tehdit ediyor.

06 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Muğla’nın Dalyan Beldesi İztuzu sahilindeki Caretta Caretta üreme alanında dünyaya gelen kaplumbağaların küresel ısınma nedeniyle çoğunlukla dişi olması, türü tehdit ediyor.



Hürriyet'in haberine göre, İztuzu Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Koruma Merkezi görevlisi ve Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Başkale, önlem alınmazsa küresel ısınmadan dolayı popülasyonun sürekli dişi olması nedeniyle deniz kaplumbağaları neslinin 100-150 yıl sonra kaybolacağını söyledi. Başkale şunları söyledi: “Küresel ısınmayla birlikte giderek artan dişi popülasyonu nedeniyle üremek için erkek kıtlığı yaşanacak. Sonuç olarak dinozorlarda olduğu gibi zamanla deniz kaplumbağalarını zamanla kaybedeceğiz.Yuvalar daha serin yerlere taşınabilir. Önceden hazırlanmış özel yuvalar veya straforlar içinde taşımayla bu tip çalışmalar mevcut.Ta ki ne zaman kırmızı alarm çalar, gerekli izinler alınır o zaman bu tip çalışmalar başlar.”

Cinsiyeti sıcaklık belirliyor


Caretta Caretta türü kaplumbağaların cinsiyetini kuma gömülü yuvaların sıcaklığı belirliyor. Yuva sıcaklığı 26 derecenin altındaysa yumurtadan çıkan kaplumbağalar erkek, 32 derece üstündeyse dişi oluyor. Yuva sıcaklığının 26-32 derece arasında olması durumunda erkek-dişi oranı yüzde 50-50 olarak gerçekleşiyor.

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