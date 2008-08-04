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Çevre

Caretta yumurtalarına koruma

Carettaların üreme alanlarından Patara plajı gündüz insanların, gece caretta carettaların kullanımında.

04 Ağustos 2008 03:00

Patara antik kentinin yanında yer alan, 18 kilometrelik kumsalıyla deniz tutkunlarının uğrak yeri olan Patara Plajı, caretta carettaların en önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Gündüzleri insanların güneşlendiği, denize girdiği Patara Plajı, akşamları ise caretta carettaların kullanımında...

Akdeniz Üniversitesi ile Özel Çevre Koruma Müdürlüğü işbirliğinde gözlemlenen caretta carettaların bu yıl plaja bıraktığı 86 yumurtanın korunması için yuvaların etrafı demirlerle çevrildi ve numaralar verildi. Plajda yuvalara dikkati çekmek için uyarıcı levhalar asıldı ve gece insanların sahilde dolaşmaları, denize girmeleri ve ışık yakmaları yasaklandı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Yavuz, geceleri plajda nöbet tutarak, caretta carettaların denizle buluşmalarına kadar güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, Patara Plajı’nın dünyada eşine az rastlanan bir plaj olduğunu belirterek, plajda bu yıl 86 caretta caretta yuvası tespit ettiklerini söyledi. Bu yumurtalardan yavrular çıkıncaya kadar onların güvenliklerini sağladıklarını belirten Yavuz, insanların yumurtaların korunması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Patara’da tatil yapan Selahattin Akar, Almanya’da öğretmen olduğunu ve uzun yıllardır tatil için Patara’ya geldiğini anlattı. Akar, Patara’da denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu söylerken, İngiliz Nick Chisnell, Patara Plajı’nın eşine az rastlanan bir plaj olduğunu belirtti.

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