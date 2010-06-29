Caretta-Caretta'ya uydu takibi

T24- "Köyceğiz-Dalyan'daki Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi" kapsamında İztuzu Plajı'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere bilgi veren, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Doç. Dr. Yakup Kaska, uydu cihazı takılarak doğaya salınacak iki kaplumbağadan birinin İtalya'dan geleceğini söyledi.



''Uydu izleme cihazı'' takılan caretta-carettanın bir yıl boyunca aralıksız takip edileceğini belirten Kaska, ''Cihaz su altında çalışmıyor. Caretta-caretta su yüzeyine çıktığında uydu cihazı devreye giriyor. Caretta-carettayı yakından izleme şansımız olacak. Takılan cihazın pil ömrü 1 yıl'' dedi. Kaska, Dalyan'ın deniz kaplumbağaları açısından Türkiye'deki en önemli üreme alanı olduğuna dikkati çekti.



Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise İztuzu Plajı'nı marka yapan ve kaplumbağalar ile korumaya emek sarf edenlere teşekkür ederek, ''Biz burada ev sahibiyiz diye toprağa basmadan çok daha önce kaplumbağalar buradaydı. Buranın esas sahibi bunlar. Şimdi bir kere daha anlıyoruz ki yeryüzü onlarsız olmaz. 'Dolunay' ismini verdiğimiz caretta caretta kaplumbağasının da yolu açık olsun. Çok uzun bir ömür diliyoruz'' diye konuştu.



Proje kapsamında uydu takip cihazı takılacak olan caretta-caretta, özel bir ekip tarafından sahile çıktığında yakalandı.



Caretta-carettanın kabuğu uydu takip cihazı takılmadan önce görevliler tarafından temizlendi.

Bu sırada bazı uzmanlar, caretta-carettaya kamera ışıkları altında cihazın takılmasına tepki gösterdiler. Uydu takip cihazının caretta-carettaya takılması işlemi kamera ışıklarından uzak bir yerde yapılarak, gazeteciler ve yurttaşlar bölgenin biraz ilerisine alındı.



Uydu takip cihazı takılması işlemi, yaklaşık bir 1 saatte tamamlandı. Bırakıldığı noktadan denize saat 00.02'de ulaşan caretta-carettanın yolculuğu görevliler ve gazeteciler tarafından da bir süre izlendi.