T24 LogoT24 Logo
Çevre

Caretta Caretta'ya takılan izleme cihazı arızalandı

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi kapsamında caretta carettaya takılan ''uydu izleme cihazı'' arıza yaptı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından desteklenen ''Dalyan'daki Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi'' kapsamında ''Dolunay'' isimli caretta carettaya takılan ''uydu izleme cihazı'' arıza yaptı.


Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Doç. Dr. Yakup Kaska, Dolunay'a takılan cihazın, Uydu Takip Merkezi'ne olumlu sinyal göndermemesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, ''Caretta carettayı takibe alarak, yumurta bırakmak üzere kumsala çıktığında yakaladık. Dolunay, yeni takılacak uydu izleme cihazıyla tekrar denize bırakılacak'' dedi.


Dolunay'a, kuluçka döneminin ardından hareketlerini izlemek ve birtakım araştırmalar yapmak üzere uydu takip cihazı takıldığını anlatan Kaska, ''Yuva yapmak ve yumurta bırakmak için İztuzu kumsalına çıkan caretta carettaya takılan uydu izleme cihazından nokta takibi yapılamadı. Cihazlar zaman zaman böyle problemler gösterebiliyor. Yeni yuva yapmak üzere kumsala çıkan Dolunay, tekrar yakalanarak üzerindeki cihaz söküldü. Yeni gelen cihazı takarak takibimize başlayacağız. Dolunay şu ana kadar iki yuva yaptı. Bundan sonra yuva yapacak mı? Veya göç ederek başka yerlere mi gidecek, bunu takip edeceğiz'' diye konuştu.


Proje kapsamında İztuzu kumsalında özel bir ekip tarafından yakalanan ve işlemlerin ardından uydu izleme cihazı takılan caretta carettaya, Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel tarafından ''Dolunay'' ismi verilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24