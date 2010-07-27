Caretta Caretta'ya takılan izleme cihazı arızalandı

T24- Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından desteklenen ''Dalyan'daki Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi'' kapsamında ''Dolunay'' isimli caretta carettaya takılan ''uydu izleme cihazı'' arıza yaptı.



Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Doç. Dr. Yakup Kaska, Dolunay'a takılan cihazın, Uydu Takip Merkezi'ne olumlu sinyal göndermemesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, ''Caretta carettayı takibe alarak, yumurta bırakmak üzere kumsala çıktığında yakaladık. Dolunay, yeni takılacak uydu izleme cihazıyla tekrar denize bırakılacak'' dedi.



Dolunay'a, kuluçka döneminin ardından hareketlerini izlemek ve birtakım araştırmalar yapmak üzere uydu takip cihazı takıldığını anlatan Kaska, ''Yuva yapmak ve yumurta bırakmak için İztuzu kumsalına çıkan caretta carettaya takılan uydu izleme cihazından nokta takibi yapılamadı. Cihazlar zaman zaman böyle problemler gösterebiliyor. Yeni yuva yapmak üzere kumsala çıkan Dolunay, tekrar yakalanarak üzerindeki cihaz söküldü. Yeni gelen cihazı takarak takibimize başlayacağız. Dolunay şu ana kadar iki yuva yaptı. Bundan sonra yuva yapacak mı? Veya göç ederek başka yerlere mi gidecek, bunu takip edeceğiz'' diye konuştu.



Proje kapsamında İztuzu kumsalında özel bir ekip tarafından yakalanan ve işlemlerin ardından uydu izleme cihazı takılan caretta carettaya, Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel tarafından ''Dolunay'' ismi verilmişti.