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Çevre

Caretta caretta’nın boynuna taş bağlayıp denize attılar

İzmir’de vatandaşlarca büyük ilgi gören 'Yanaşma' adı verilen dişi ‘Caretta caretta’, boynuna...

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - İzmir’de 'Yanaşma' adı verilen  dişi ‘Caretta caretta’, boynuna 4 kiloluk bir taş bağlanarak öldürüldü.
Boynuna taş bağlanıp denize atıldı

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, İzmir’de Karaburun ile Mordoğan arasında dolaşarak insanların verdiği yiyeceklerle yaşamını sürdüren dişi ‘Caretta caretta’yı herkes tanıyordu. Bir teknenin pervanesine kaptırdığı sol ön ayağını kaybeden kaplumbağa avlanamadığı için balıkçılar tarafından besleniyordu. ‘Yanaşma’ adı verilen kaplumbağa bölgede o kadar popüler hale gelmişti ki, onu görebilmek için özel dalış turları düzenleniyordu. Ancak bu yaz ‘Yanaşma’ ne balıkçılara ne de dalgıçlara yanaştı. Dalış yapan bir ekip Yanaşma’yı ölü buldu. Başına 4 kiloluk taş bağlı halde deniz dibinde bulunan kaplumbağanın vahşice öldürüldüğü anlaşıldı. Dalgıçları üzen sadece ‘Yanaşma’nın feci sonu olmadı. Hemen yakınında da dalış ekibi başı kesik bir küçük bir ‘Caretta caretta’yla karşılaştılar.


Cingöz endişesi

Karaburun Yarımadası’nda büyük tepki yaratan Caretta carettaların ölümü uzun bir süredir ortalarda görülmeyen Akdeniz fokunun akibeti konusunda da şüphelere yol açtı. Yarımadanın mağaralarında yuva yapan ‘Cingöz’ isimli Akdeniz fokunun aynı sona uğramasından korktuklarını anlatan dalgıç Veysel Perin, “Yaşam alanları daraldığı için balıkçıların ağlarına yiyecek aramaya girdiyse aynı sona uğramış olabilir. Her iki türde denizdeki canlı yaşamının devamı için çok önemliydi. Nasıl bu kadar acımasız oldular anlayamıyoruz. 120 milyon yıldır yerkürede olan Caretta caretta kaplumbağalarının artması için nöbet tutuyoruz. Yüzerek kaçamayacak kadar savunmasız bir hayvan işkence edilerek öldürüldü. Yanında başı kesilerek öldürülen yavru caretta da insanların acımasızlığını kanıtlıyor” dedi.


Cingöz nerede?

‘Cingöz’ isimli Akdeniz foku da uzun süredir ortalarda görünmüyor.  Karaburunlular Cingöz’ün de Caretta carettaların akibetiyle karşılaşmasından endişe ediyor.


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