Caretta caretta’ların sahiline otel yapılacak

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, nesli koruma altında olan Caretta Caretta kaplumbağalarının görüldüğü Antalya’nın Demre İlçesi Taşdibi ve Sülüklü kıyı bandındaki iki araziyi otel yapılması için tahsis etti.



Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz’ın başkanlığında geçen çarşamba günü beş ayrı araziyi yap-işlet-devret modeliyle 49 yıllığına tahsisi için ihaleye çıktı. Beş arazi içerisinde tahsisi gerçekleşen Taşdibi ve Sülüklü Sahili’ndeki araziler, caretta caretta’ların göründüğü alanlar arasında yer alıyor.



Taşdibi’ndeki arazinin tahsisini Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ahmet Barut’un sahibi olduğu Turab Turizm ve Ticaret A.Ş. kazandı. 62 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için 800 bin TL verecek olan Turab, buraya 450 yatak kapasiteli dört yıldızlı otel yapacak. Eşine az rastlanır kaplumbağaların sıklıkla göründüğü Sülüklü Sahili’ndeki arazinin tahsisini kazanan firma ise Ceycan oldu. 67 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için 600 bin TL verecek olan şirket, buraya 500 yataklı 5 yıldızlı otel dikecek.



Demre, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nca caretta caretta’ların Türkiye’deki 20 yuvalama bölgelerinden biri olarak biliniyor. Taşdibi ve Sülüklü sahili ise kaplumbağaların “yuvalama yapmadığı ama görüldüğü” bir alan olarak nitelendiriliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ise sahilde caretta caretta’ların bulunduğunu yerleştirdiği tabelalarla gösteriyor.





Ağaçlar kesilecek üç katı dikilecek



Otellerin yapımına başlanmasıyla ormanlık olan arazideki ağaçlar da kesilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, arazi tahsisi şartnamesine kesilen ağaçlara karşılık şu şartları koydu: “Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına,gelir olarak kaydedilir.



