Caretta carettaların ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Antalya'da yasağa rağmen caretta caretta yuvalama sahasına ATV aracıyla girip, burada tartıştıkları Avusturyalı Stefan Feuchtinger'i (33) yaralayan İbrahim İşbilir (35) ile Bilal Belen (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Caretta carettaları ezdikleri öne sürülen şüphelilerin ATV araçlarının izlerinin yuva bölgesindeki izlerle uyuşmadığı belirlendi. Caretta carettaların ölümüne neden olan kişiler aranırken, İşbilir ve Belen çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline yasağa rağmen salı günü saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi, caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Feuchtinger, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TIKLAYIN: Caretta yuvalama alanına ATV ile giren kişiler; 16 yavruyu öldürdü, gönüllüyü yaraladı

2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

Jandarma ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen ATV araçlarının plakasını belirledi. ATV'leri kullanan kişilerin İbrahim İşbilir ve Bilal Belen olduğu anlaşıldı. Ekipler, dün iki kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan İşbilir ve Belen, Avusturyalı Feuchtinger'i 'kasten yaralamak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Bilir ve Belen, mahkemeye sevk edildi. Bilir ve Belen, daha sonra serbest bırakıldı.

Adliye çıkışı gazetecilere konuşan İbrahim İşbilir, ATV motosikletini yeni aldığını belirterek "Akşam gezmeye gittik. Orada hiçbir şekilde 'girilmez' levhası falan görmedik. 2'si kadın 3 kişi yolumuzu kesti. Tartıştık, dönüp oradan ayrıldık. Onlardan uzaklaşmak istedik" dedi. Bilal Belen de caretta caretta yavrularını kendilerinin ezmediğini belirterek "Biz o tarafa hiç geçmedik. Orada önümüze çıkan 3 kişiyle tartıştıktan sonra oradan ayrıldık" diye konuştu.

Suçluları yakalamak için çalışmalar sürüyor

Öte yandan jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, caretta carettaların ölümüne neden olan ATV araçlarının izleri ile İşbilir ve Belen'in kullandığı ATV'lerin lastik izlerinin farklı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine İşbilir ile Belen'e, caretta caretta yavrularının ölümüne neden olma suçlaması yöneltilmedi. Jandarma ekipleri, yavruları kimin öldürdüğünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)