Caretta carettaları uluslararası sularda uydudan takip edecekler

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi\'nde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nce (DEKAMER) tedavisi yapılan 1 caretta caretta İztuzu plajından, uydu takip cihazı takılan 4 caretta caretta ise uluslararası sulardan denize bırakıldı.

Caretta carettaların denize salınması için düzenlenen etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Deniz Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Mehmet Uzuner, TCSG 27 Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Ayvaz, DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Türk ve İtalyan bilim adamları ile görevliler katıldı. İztuzu sahilinde DEKAMER görevlileri tarafından kabuğu temizlenen 4 deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı yerleştirildi. Boyu ve kilosu ölçülen deniz kaplumbağaları daha sonra araçlarla denize bırakılacağı noktaya getirildi. Burada Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağalarına \'Kayra\', \'Zeynep\', \'Ayşe\' ve \'Defne\' isimleri verildi. Sahilden denize bırakılan diğer deniz kaplumbağasına ise \'Gizem\' adı verildi. Ardından Sahil Güvenlik botuna alınan uydu cihazı takılmış olan 4 deniz kaplumbağası, kıyıdan 30 mil açığa götürülüp, denize salındı. Caretta carettaların sahile getirilişi ve bota taşınma anını plajdaki yerli- yabancı turistler de ilgiyle izledi.

GÖÇ YOLLARI TAKİP EDİLECEK

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yapılan çalışmalarla merkezin hem Türkiye\'de hem de uluslararası alanlarda ismini duyurarak, önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. DEKAMER olarak deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yapmayı sürdürdüklerini belirten Kaska, \"Bu çalışma ile kaplumbağanın denizden bırakılarak kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini uydu takip sistemiyle test ediyoruz. Uydu cihazı taktığımız bu dişi deniz kaplumbağalarından 2\'si 50, diğerleri ise 65 ve 40 yaşında. Bu 4 hayvanın bundan sonraki göç yollarını takip ederek bir sonraki yuvayı nerede yapacağını izleyeceğiz\" dedi.

Caretta carettaların tekrar İztuzu kumsalına gelip, gelmeyeceğini izleyeceklerini anlatan Prof. Dr. Kaska, \"Eğer gelirlerse ne kadar hızla ne kadar derinlikten yüzdüklerini ve akıntıya göre nasıl yol aldıklarını da öğreneceğiz. Bir kaplumbağanın korunması demek, bir ülkenin yaptığı güzel çalışmalarla değil uluslararası alanda diğer ülkelerle iş birliği içerisinde yapılan koruma çalışmaları neticesinde başarıya ulaşacaktır. Böylece de bu uluslararası alanda göç eden, sınır tanımayan kaplumbağaları biz Akdeniz\'deki bütün ülkelerin iş birliği ile korumuş olacağız. Uydu takip sistemini şu ana kadar 23 kaplumbağaya takmıştık\" diye konuştu.

İLK DEFA ULUSLURARASI SULARDAN DENİZE BIRAKILDI

İlk defa uydu takip cihazı taktıkları caretta carettaların uluslararası sulardan denize bırakıldığını kaydeden Kaska, \"Uydu takip cihazı taktığımız carettaları biz hep sahilden denize yolluyorduk; ancak bu sefer değişik bir metot uyguladık. Şu an bu dünyada uygulanan bir yöntem değil. DEKAMER\'de ve İztuzu\'nda yaptığımız bu çalışma, dünyada bir ilk olacak çalışma. Kaplumbağaları denizin ortasından, uluslararası sulardan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın yardımıyla doğal ortamlarına saldık. Kaplumbağanın acaba nereye, nasıl göç edeceğini bu sayede görmüş olacağız\" dedi.

Prof. Dr. Kaska, veriler elde edildikçe kaplumbağaların nerede dolaştığı, ne kadar hızla göç ettiği gibi bilgilerin bilim dünyasına ışık tutacağını, çalışmanın uluslararası sularda yapılması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını da vurguladı.

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