"Caretta carettalar yumurtlama döneminde; yaklaşmayın, fotoğraf çekmeyin, ışık tutmayın"

Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin başladığını duyurdu. Sürücü, vatandaşlara "Yuvalara yaklaşmayın, fotoğraf çekmeyin, ışık tutmayın" uyarısı yaptı.

EKODOSD Başkanı Sürücü, yaptığı açıklamada; Kuşadası'na beslenmek, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için gelen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının doğal dengesinin bozulmaması için vatandaşları uyardı.

Caretta carettaların yumurtlama döneminin geldiğine dikkat çeken Sürücü, bu süreçte insanlara çok büyük görevler düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Aslında bizim Aydın bölgesi, deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı dışında kalıyor. Ancak 2012'den beri Kuşadası'na hemen hemen her yıl bir ya da iki caretta gelip yuva yapıp yumurtalarını bırakıyor. Sahilimiz çok uzun, 20-25 kilometre olduğu için birinin duyup haber vermesi lazım. Bu konuda da Belediye Başkanımız Ömer Günel ile de görüştük bu konuda bir duyuru yaptı. Burada vatandaşların çok dikkatli olması lazım. Carettalar, karaya sadece yumurtlamak için çıkar, yoksa hep denizde olurlar. Erkek bireyler hiç çıkmaz, dişi bireyler de çıktığı zaman yaklaşık bir saate yakın kumsalda yuvayı kazar, sonra yumurtaları bırakıp kapattıktan sonra tekrar denize döner. Bu esnada vatandaşlar bunu gördüğü zaman bize ya da belediyeye hemen haber versinler. Biz gerekli müdahaleyi yaparız. Kesinlikle carettanın yanına yaklaşmasınlar, ışık tutmasınlar, fotoğraf çekmek için müdahale etmesinler. Hayvan rahatça yumurtasını bırakıp dönsün."