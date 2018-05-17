Caretta carettalar yumurta bırakmaya erken başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden deniz kaplumbağası caretta carettaların yumurta bırakma dönemi bu yıl erken başladı.

Son yıllarda sayıları giderek azalan caretta carettaların kumsala yumurta bırakma dönemi bu yıl erken başladı. Antalya\'da Patara, Çıralı ve Belek sahillerinde sıkça rastlanan caretta carettalar, bu yıl ilk kez 29 Nisan\'da Çıralı sahiline yumurtalarını bıraktı. Genelde 15 Mayıs\'tan sonra sahillere yumurta bırakmaya gelen caretta carettaların bu yıl üremek için erken sahillere gelmesi, daha çok caretta carettanın Antalya sahillerine uğrayacağının işareti olarak değerlendirildi.

GECELERİ ŞEZLONGLARI SAHİLDEN UZAKLAŞTIRIN

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, gündüzleri insanların kullandığı kumsalı, geceleri kaplumbağaların yumurta bırakmak için kullandığını söyledi. Saat 20.00\'den sonra insanların kullandığı şezlongların 40 metre kıyıdan uzaklaştırılarak kaplumbağaların yumurta bırakmaları için ortam hazırlanması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Öz, \"Bazen insanlar bir kaplumbağa yuvasını kazarak yumurtalarla adeta pinpon topu gibi oynuyor. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Özellikle kumsallardaki tesis yöneticileri tarafından tatilcilerin uyarılması gerekiyor\" dedi.

GECELERİ OLUŞAN SUNİ IŞIĞI ENGELLEYİN

Prof. Dr. Öz, 55 günlük kuluçka süresinden sonra toplu halde çıkan yavruların denize ulaşmaya çalıştığını söyledi. Turizmcilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Öz, şöyle konuştu:

\"Yakamoz dediğimiz ışığın doğrultusunda yavrular denize doğru giderken çevrede bir ışık gördüğü zaman ona yöneliyor. Bu nedenle çok uzun ve yanlış mesafelere gidiyor. Yuvadan yeni çıkan hayvan çok enerji sarf ederse yorgunluktan ölür. Bu nedenle geceleri sahile vuran suni ışıkların perde konularak yavruların zarar görmesinin engellenmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar yardım etmek maksadıyla yavruları elle denize ulaştırmaya çalışıyor. Bu da çok sakıncalı, çünkü hayvan kumda sürünerek üstündeki yumurta kokusunu atıyor. Eğer insan eliyle denize bırakılırsa üstünde kalan yumurta kokusuna balıklar geliyor ve bu kaplumbağanın sonu oluyor.\"



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