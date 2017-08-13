Caretta Caretta yine saldırdı

Muğla Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Orak Adası'nda günübirlik turlarla yolculuk yapan tatilci ve turistlere denizde yüzerken saldıran Caretta Caretta, bu kez kendisini yakalamak isteyen Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 45 yıllık kaptan Mustafa Demiröz'e saldırdı.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı, 57 yaşındaki Mustafa Demiröz, Orak Adası'nda turistlere saldıran Caratte Caretta'yı yakalamak için bugün Bodrum'dan tekne ile denize açıldı. Demiröz, yaklaşık 4 saat süren arama ardından ortalama 100 kilo ağırlığındaki Caretta Caretta'yı görüntülemeyi başardı. Yanında götürdüğü ağ ile Caretta'yı tekneye almaya çalışan Demiröz de Caretta'nın saldırısına uğradı. Demiröz, Caretta'nın ağzına elindeki fotoğraf makinesini sokarak ve boynundan tutup itekleyerek kurtulabildiğini anlattı. Saldırı anı denizdeki başka bir tekneden görüntülendi. Dev Caretta Caretta'dan nasıl kurtulduğunu anlatan Demiröz, şöyle dedi:



"45 yıldır denizcilik yapıyorum. Caretta'nın bir insana saldırabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Çünkü Bodrum ve Gökova'da yüzlerce Caretta Caretta var. Bugüne kadar böyle bir saldırı yaşanmadı. Ancak bu Caretta Caretta tam 3 yıldır Orak Adası'nda çok insana saldırmış. Yakalamak isteyince bana da saldırdı, usta denizci olmasam beni de yaralayabilir ya da boğabilirdi."

"Bu caretta'nın psikoloji bozulmuş"

Orak Adası'nda denize girenlerin tehlike altında olduğunu söyleyen Demiröz, şöyle devam etti:



"Oraya gitmeden önce Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri ile görüştüm. Bana 'biz alamayız ama siz yakalarsanız gelir alırız' dediler. Ben de bir ağ ile oraya gittim, ancak Caretta Caretta bana 15 dakika boyunca saldırdı. Tutamayacağımı anlayınca bırakmak zorunda kaldım. Bu carettanın psikoloji bozulmuş, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir an önce oradan 5-6 kişilik bir ekip ile alınarak DEKAMER'e götürülmesi gerekir. Caretta'nın fotoğraflarını çektim, kaymakamlık ve valilik ile paylaştım. Çok hızlı hareket edilmeli, başka birinin başına bir olay gelmeden Caretta oradan alınmalı."