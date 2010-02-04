Çaresizlik, geçerli bir sebep mi?

T24- 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun uzaklaşmasın diye sokak lambası direğine zincirlerle bağlanması, ilk bakışta çocuklara yapılan zulümlerde son nokta olarak görülüyor. Aile ise, onu kaybetmemenin tek yolunun bu olduğunu söylüyor...



İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre, Çin'in başkenti Pekin'de lisanssız bir üç tekerlekli bisiklet sürücüsü olarak çalışan baba Chen Chuanliu tüm kente yolcu taşırken, sakat olan anne de yol kenarlarındaki çöpleri topluyor.



Çalışmak zorunda olduklarını ve çalışırken de oğullarını ancak bu şekilde koruyabileceklerini söyleyen anne-baba, geçtiğimiz ay 4 yaşındaki kızları Ling'in çalınması üzerine oğullarının ayak bileğine geçirdikleri zincire bir de kilit takıyorlar.



2 yaşındaki minik Lao Lu'yu babasının Szechuan vilayetinden göçmesi nedeniyle de hiçbir bakımevi kabul etmiyor ve devlet yardımı da alamıyor. Evlatlık verme tekliflerini reddeden çaresiz baba, oğlunun iyiliği için onu zincirlediğini tekrarlıyor.

