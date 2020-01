Careem'den 'bayramlık' havaalanı kampanyası

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE\'deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul\'da başlayan Körfez bölgesinin lider araç çağırma uygulaması Careem, Kurban Bayramı tatili süresince yolcularını havaalanlarına sabit fiyat ile taşıyacak.

Geçtiğimiz ay içerisinde aldığı 150 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan ve bir unicorn olan Careem, kullanıcılarına özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Araç filosunun tamamını 9 kişilik Mercedes Vito\'lardan oluşturan Körfez\'in lider araç çağırma servisi Careem, tatilin başladığı 25 Ağustos\'tan bayramın bitiş günü olan 4 Eylül\'e kadarki havaalanı transferlerini sabit fiyatı üzerinden \"bayramlık\" promosyon koduyla 20 TL indirimli yapacak. Aynı yakadaki havaalanı transferi 60 TL ile ücretlendirilirken farklı yakadaki havaalanı ulaşımı 105 TL olacak. Her üyelik için 2 kez geçerli olacak “bayramlıkö promosyon kodunu üyeler, biniş ya da varış noktalarına Atatürk Havaalanı veya Sabiha Gökçen Havaalanı\'nı işaretledikten sonra kullanabilecekler.



7/24 TELEFON DESTEĞİ VEREN MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daha iyi bir yaşam sunma yolunda bu yıl 5\'nci yaşını kutlayan Careem, uygulama içindeki \"Bize Ulaş\" seçeneği ile yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki 1 saat içinde kullanıcılarına direkt olarak müşteri hizmetlerine ulaşma imkanı sağlıyor. \"Bize Ulaş\" alanından yazılan mesajlar da günün 24 saati takip edilerek, Careem\'in profesyonel operasyon ekibi tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca kullanıcılar 7/24 müşteri hizmetleri özelliği ile canlı telefon desteğini her zaman alabiliyor.



YOLCULUKLARI TAKİP ETMEK VE PUANLAMAK MÜMKÜN

Careem ile yolculuk sırasında \"Rotayı paylaş\" seçeneğini tıklayarak yolculuğun harita üzerinden takip edilmesi için bir yakınınıza ulaşmak da artık mümkün. Bu sistemle Careem\'e binilen andan itibaren varış noktasına ulaşana kadar tüm yolculuk, bir kişi tarafından takip edilebiliyor. Kullanıcılar, her yolculuktan sonra uygulama üzerinden kaptanı ve yolculuğu puanlayabiliyor. Careem Müşteri Hizmetleri, düşük puanlama yapılması halinde, yolculuğun ardından yolcuyla iletişime geçip, konuyu ayrıntılarıyla dinleyerek gerekli tüm önlemleri alıyor. Careem kaptanları, özel iş görüşmeleri ve araçları kalite standartları açısından değerlendirilerek seçiliyor. Careem\'in global standartları işe alım sürecinde dikkate alınan konuların başında geliyor.