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Careem'de nakit ödeme ile yolculuk başladı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE'deki faaliyetlerine bu sene başında İaşlayan Körfez Bölgesi'nin lider araç çağırma uygulaması Careem, kullanıcılarından gelen talebi dikkate alarak nakit ödeme seçeneği ile yolculuk yapma imkanını kullanıcılarına sundu

15 Aralık 2017 14:24

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE\'deki faaliyetlerine bu sene başında İaşlayan Körfez Bölgesi\'nin lider araç çağırma uygulaması Careem, kullanıcılarından gelen talebi dikkate alarak nakit ödeme seçeneği ile yolculuk yapma imkanını kullanıcılarına sundu. Uygulama içindeki menüde yer alan \"Cüzdanım\" seçeneğindeki ödeme şekli \"Nakit\" olarak seçilerek yolculuk sonunda nakit ödeme yapılabilecek.
CAREEM\'DEN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Daha iyi bir yaşam sunma yolunda bu yıl 5\'nci yaşını kutlayan Careem, uygulama içindeki \"Bize Ulaş\" seçeneği ile yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki 1 saat içinde kullanıcılarına direkt olarak müşteri hizmetlerine ulaşma imkânı sağlıyor. \"Bize Ulaş\" alanından yazılan mesajlar da günün 24 saati takip edilerek, Careem\'in profesyonel operasyon ekibi tarafından değerlendiriliyor. Daha güvenli bir yolculuk sunabilmek adına çağrı maskeleme, bize ulaş, rotayı paylaş gibi birçok güvenlik özelliği sunan Careem, günün her saati araç çağırma seçeneği, önceden rezervasyon yapma imkanı ve 7/24 müşteri ekibi hizmeti gibi özellikleriyle de kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor. 

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