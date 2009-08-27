Cardinale'in gençliğini Evcen canlandıracak

Fahriye Evcen, sonunda rol almayı kabul etti.



Evcen, çekimleri ekim ayında İtalya'da başlanacak olan 'Sinyora Enrica' adlı sinema filminde Sinyora Enrica karakterini canlandıran Claudia Cardinale'in gençliğini oynayacak. Bu rol için akıllarına gelen tek ismin Fahriye Evcen olduğunu söyleyen yapımcı Can Arca, "Fahriye, bu rol için çok başarılı... Çok genç, güzel ve yetenekli. Üstelik Cardinale'in gençliğine çok benziyor. Bu rolü hakkıyla oynayacağına inandığımız için kendisiyle çalışmayı istedik" dedi. Evcen'e, filmde genç oyuncu İsmail Hacıoğlu eşlik edecek.

Günsür'den ders!



Filmde Türkiye'den İtalya'ya yabancı dil öğrenmeye giden ve burada Enrica adlı yaşlı bir kadının pansiyonuna yerleşen genç bir adamı oynayan İsmail Hacıoğlu, şu sıralar İtalya'da yabancı dil eğitimi alıyor.



Bir süre bu ülkeyi gezip, kültürü ve insanları hakkında bilgi edinmeye çalışan Hacıoğlu'na İtalyanca'yı ise 'Beyaz Gelincik' dizisinde birlikte rol aldığı Mehmet Günsür öğretiyor.