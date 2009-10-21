Cardinale Türk filminde oynayacak

Sinemanın en ünlü yıldızlarından İtalyan oyuncu Claudia Cardinale’nin rol aldığı 'Sinyora Enrica' adlı Türk filminin çekimlerine 29 Ekim'de İtalya'da başlanıyor.Ali İlhan’ın yönettiği filmde İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen de yer alıyor.Filmde yıllardır evine hiçbir erkeği sokmayan Enrica ile yanlışlıkla Enrica’nın kapısını çalan bir Türk öğrencinin hikâyesi anlatılıyor.Federico Fellini gibi ustalarla çalışan ve 'Pembe Panter', 'Profesyoneller' gibi Hollywood filmlerinde de yer alan Cardinale, 60'ların en önemli yıldızlarındandı.