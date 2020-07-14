Cardi B, Muhteşem Yüzyıl'ı bitirdi, şimdi de Kösem Sultan izliyor

Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla Türkiye'de gündem olan ve diziyi bitiren rap şarkıcısı Cardi B, Kösem Sultan dizisini izlemeye başladı.

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B., geçen ay Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye başlamış ve kendini öyle kaptırmıştı ki günde 5 bölüm bitiriyordu. Hürrem Sultan’a hayran olan ama Nurbanu Sultan’dan nefret eden B., Hürrem ölünce de sabaha kadar uyumadığını ve ağladığını söylemişti.

Ünlü rapçi şimdi de Kösem Sultan’ın hayatına merak saldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan B., “Kösem'i görelim bakalım. Hürrem sonsuza dek kalbimde olacak” dedi.