Cardata: Araç fiyatlarında, Ocak 2022’ye kadar yüzde 12’lik artış olması bekleniyor

"Ancak döviz kurunun yanı sıra çok büyük sorunlar da var. Çip krizinin yarattığı önemli bir tedarik sıkıntısı var. Buna son 3 aydır çok farklı tedarik sıkıntıları da eklendi. Bunlardan biri alüminyum ve magnezyum sıkıntısı. Otomobil üretiminde kullanılan bu elementlerin tedarikinde global çapta çok büyük sorunlar oluştu."

"Aylık sıfır kilometre araç satışı daha düşecek"