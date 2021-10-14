Cardata: Araç fiyatlarında, Ocak 2022’ye kadar yüzde 12’lik artış olması bekleniyor

CARDATA Genel Müdürü Yalçın, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın en büyük etkenin döviz kurundaki yükseliş olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:
"Ancak döviz kurunun yanı sıra çok büyük sorunlar da var. Çip krizinin yarattığı önemli bir tedarik sıkıntısı var. Buna son 3 aydır çok farklı tedarik sıkıntıları da eklendi. Bunlardan biri alüminyum ve magnezyum sıkıntısı. Otomobil üretiminde kullanılan bu elementlerin tedarikinde global çapta çok büyük sorunlar oluştu."
"Aylık sıfır kilometre araç satışı daha düşecek"
Sputnik’e konuşan Yalçın araç fiyatlarının yükselişinde pandeminin de payı olduğunu belirterek, "Buna bir de limanlardaki sıkışıklık ve pandemiden dolayı özellikle Uzakdoğu’daki liman işletmelerinin kapanma eğilimindeki sıkıntıları baş göstermesi sebebiyle lojistik anlamında da çok önemli sorunlar oluştu. Bunlar sıfır kilometre araç üretimini ve lojistiğini etkileyen faktörler oldu. Çip krizi devam ederken özellikle ülkemizde döviz artışı da devam ediyor. Bunlara bağlı olarak da otomobil fiyatları yukarı doğru gidiyor. Türkiye’de özellikle son 3 ay otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak bu dönemde araç tedarik sıkıntısı olacağından yaklaşık 50-60 bine oturan aylık sıfır kilometre araç satışı daha düşecek" dedi.