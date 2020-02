Cardano/Hoskinson: Kripto para birimleri takas edilebilir olmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Blockchain (blok zinciri) platformu Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kripto para birimleri de dahil olmak üzere bütün varlıkların takas edilebilir olması gerektiğini söyledi.

Hoskinson, piyasanın en yüksek hacimli sekizinci kripto para birimi Cardano hakkında konuşmak için Google’ın Londra merkezinde ağırlandı.

Cardano’nun yanından ayrıca blok zinciri geliştirme şirketi IOHK’un da ortak kurucularından olan Hoskinson, bir araya geldiği Google çalışanlarıyla, Cardano hakkındaki soruları cevapladı ve platformun Proof of Work (PoW) konsensus algoritması yerine defterin durumuyla ilgili ortak görüşe varılabilmek için kullandığı Ouroboros Proof of Stake (PoS) teknolojisi hakkında konuştu.

Hoskinson, kripto para birimlerinin “’Farklı değere sahip birimler’ arasındaki duvarları kaldıracağına” inandığını ve altın, yasal para birimleri ve hatta hava yolu millerinin bir valık göstergesi olarak kabul edilmesi durumunda hepsinin takas edilebilir olduğunu belirtti.

Hoskinson şöyle konuştu:

\"Şu an bütün ödeme sistemleri yeniden programlanabilir olduğundan mal sahibi istediği miktarda ve istediği şekilde ödeme alabiliyor.

\"Eğer ben evimi kripto para birimleri yatırımına çevirip, bir kahve dükkanına kahve almaya gidersem; kahveyi evimi satarak elde ettiğim parayla almış olurum.

\"Bunu farklı sistemlerle yapan birçok kişi var. Ben evimin milyonda birini satarak bir bardak kahve satın alabilirim çünkü karşımdaki kişi bu ödeme sistemini kabule diyor ve dolar veya sterlin ile ödeme alabiliyor.\"