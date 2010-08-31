T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇARDAK HAVAALANI YARIN HİZMETE AÇILIYOR DENİZLİ (A.A)

31 Ağustos 2010 18:32

-ÇARDAK HAVAALANI YARIN HİZMETE AÇILIYOR DENİZLİ (A.A) - 31.08.2010 - Denizli'de Çardak Havaalanı yarın tekrar hava trafiğine açılıyor. Çardak Havaalanı, 1 Temmuzda başlayan ve iki ay süren bakım çalışmalarının ardından, yarın tekrar uçuşlara başlayacak. İstanbul'dan yarın saat 18.00'de havalanacak olan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın Denizli'ye gelmesiyle bakımdan sonra ilk uçak seferi gerçekleşecek. THY'nin, İstanbul-Denizli seferlerini haftanın her günü ikişer sefer olmak üzere sabah saat 07.00'de İstanbul'dan Denizli'ye, saat 08.55'te Denizli'den İstanbul'a, akşam ise saat 18.00'de İstanbul'dan Denizli'ye, saat 20.00'de de Denizli'den İstanbul'a gerçekleştireceği bildirildi. Öte yandan daha önce iki kez iptal olan ve 15 Martta tekrar başlatılan Ankara-Denizli seferlerinin bakımdan sonra kaldırıldığı ve onun yerine Borajet ile uçuşların devam ettirilmesi için görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi. Denizli Sanayi Odası Başkanı ve Denizli Platformu Sözcüsü Müjdat Keçeci, yaptığı açıklamada, Çardak Havaalanı'nda iki aydır devam eden bakım çalışmalarının nihayet tamamlandığını belirterek, "Artık uçmak için çevre illere gitme çilemiz bitecek. Biletim cebimde, yarın saat 18.00'de İstanbul'dan Denizli'ye havalanarak ilk seferimizi gerçekleştireceğiz. Ama Ankara uçuşları için özel şirketle görüşmeler devam ediyor. Ankara'nın yanında İstanbul'a da konulması düşünülen seferler için görüşmeler tamamlanmak üzere. Yakında seferlerin başlayacağını düşünüyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24