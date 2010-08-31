-ÇARDAK HAVAALANI YARIN HİZMETE AÇILIYOR DENİZLİ (A.A) - 31.08.2010 - Denizli'de Çardak Havaalanı yarın tekrar hava trafiğine açılıyor. Çardak Havaalanı, 1 Temmuzda başlayan ve iki ay süren bakım çalışmalarının ardından, yarın tekrar uçuşlara başlayacak. İstanbul'dan yarın saat 18.00'de havalanacak olan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın Denizli'ye gelmesiyle bakımdan sonra ilk uçak seferi gerçekleşecek. THY'nin, İstanbul-Denizli seferlerini haftanın her günü ikişer sefer olmak üzere sabah saat 07.00'de İstanbul'dan Denizli'ye, saat 08.55'te Denizli'den İstanbul'a, akşam ise saat 18.00'de İstanbul'dan Denizli'ye, saat 20.00'de de Denizli'den İstanbul'a gerçekleştireceği bildirildi. Öte yandan daha önce iki kez iptal olan ve 15 Martta tekrar başlatılan Ankara-Denizli seferlerinin bakımdan sonra kaldırıldığı ve onun yerine Borajet ile uçuşların devam ettirilmesi için görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi. Denizli Sanayi Odası Başkanı ve Denizli Platformu Sözcüsü Müjdat Keçeci, yaptığı açıklamada, Çardak Havaalanı'nda iki aydır devam eden bakım çalışmalarının nihayet tamamlandığını belirterek, "Artık uçmak için çevre illere gitme çilemiz bitecek. Biletim cebimde, yarın saat 18.00'de İstanbul'dan Denizli'ye havalanarak ilk seferimizi gerçekleştireceğiz. Ama Ankara uçuşları için özel şirketle görüşmeler devam ediyor. Ankara'nın yanında İstanbul'a da konulması düşünülen seferler için görüşmeler tamamlanmak üzere. Yakında seferlerin başlayacağını düşünüyorum" dedi.