Carbon Trust CEO'su Delay: Operasyonların sebep olduğu karbon emisyonlarını anlamak için kolektif çaba gerekli; ölçemediğiniz riski yönetemezsiniz

Koç Topluluğu bünyesindeki Bizden Haberler Dergisi'ne konuşan Carbon Trust şirketi CEO’su Tom Delay, şirketlerin düşük karbon ekonomisine geçişte atması gereken adımları anlattı. Delay, son yıllarda hükümetlerin, şirketlerin ve uluslararası kurumların karbonsuz bir geleceğe ulaşmak için oldukça güçlü bir çaba gösterdiğini ifade etti. Delay şirketlerin düşük karbon ekonomisinde atmaları gereken kritik adımlar olduğunu ifade ederek "İlk adım yürütülen iş faaliyetlerinin ve operasyonların sebep olduğu karbon emisyonlarını veya ayak izini anlamak için ciddi ve kolektif bir çaba sarf etmek olmalı, çünkü ölçemediğiniz riski yönetemezsiniz" dedi.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı Meclis'te onaylamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Delay "TBMM Genel Kurulu’nun Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ile ilgili haberleri görmek de çok yüreklendirici oldu. Türkiye imzacı olmasına karşın anlaşmayı iç tüzüğünde onaylamadığı için Paris İklim Anlaşması’nın ülkeniz için herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyordu" şeklinde konuştu.

"Ölçmediğiniz riski yönetemezsiniz"

Çok uluslu şirketlerden KOBİ'lere kadar şirketlerin düşük karbon ekonomisine geçişte atmaları gerek çeşitli adımlar olduğunu ifade eden Delay "Bu adımlar için özel bir planlama ve uygulamaya ihtiyaç var ama ideal senaryoda bu konunun genel iş planlarına dâhil edilmeleri gerekiyor. İlk adım yürütülen iş faaliyetlerinin ve operasyonların sebep olduğu karbon emisyonlarını veya ayak izini anlamak için ciddi ve kolektif bir çaba sarf etmek olmalı, çünkü ölçemediğiniz riski yönetemezsiniz" diye konuştu.

"Şirketlere itibara avantajı sağlayacaktır"

Delay ayrıca düşük karbon ekonomisi konusunda kararlı olan şirketler için risklerin yanı sıra önemli fırsatların da olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Net sıfır hedefini kurumsal stratejilerinin ve iş planlarının merkezine alma ihtiyacının farkında olan şirketler, net sıfır geleceğinin bir parçası olmak isteyen güvenilir kuruluşlar olarak görülecek. Farklı fonksiyonlar arası çapraz iletişimi içeren yönetim yapısının benimsenmesi işletmenin tüm iş birimlerinin net sıfır yolculuğuna dâhil olmasını sağlar ve emisyonları azaltmak için yenilik ve iş birliği fırsatları sunar. Buna ek olarak, algı, itibar ve etik gibi kavramlar da hızla yönetim kurulu tartışmalarının bir parçası hâline geldi, ancak daha gidecek çok yolumuz var. Erken eyleme geçmiş olmak bir şirkete itibar avantajı sağlayacaktır"

"Hedefleri iklim bilimiyle uyumlu hale getirmek, kıstas haline geldi"

"Hedefleri iklim bilimiyle uyumlu hâle getirmek, şirketlerin ve hükûmetlerin karbon azaltım hedeflerinde baz alabilecekleri bir kıstas hâline geldi" diyen Delay bilime dayalı hedeflerin önemini ise şöyle açıklıyor:

"Kurumsal ve ticari itibarı güçlendirmek: İklim için harekete geçen şirketlerin bilime dayalı hedefler belirlemesi yönündeki beklenti giderek artıyor ve bunu yapmaları bu sorumluluğu ciddiye aldıklarını gösteriyor.

İş stratejisini şekillendirmeye, inovasyonu desteklemeye ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak.

Yatırımcı güvenini artırmak: İklim bilimi doğrultusunda karbon azaltımında finansman sağlayan finansal kurumlar giderek artıyor.

Gelecekteki riskleri yönetmeye yardımcı olmak: Gelecekte emisyonlarla ilgili yapılacak olan olası düzenlemelere dayanıklılığı artırabilecek hedefler belirlenmiş oluyor.

Maliyet tasarrufu yapmak: Örneğin, daha düşük enerji maliyetleri sağlanıyor."