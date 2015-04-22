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Dünyaca ünlü modelden Mevlana paylaşımı

İngiliz model Cara Delevingne, İnstagram hesabından Mevlana'nın bir sözünü paylaştı

22 Nisan 2015 20:54

Podyumlarda son dönemin gözde isimlerinden, İngiliz model Cara Delevingne, yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Mevlana'nın bir sözünü paylaştı.

Ünlü İngiliz model Cara Delevingne Instagram hesabından Mevlana'nın bir sözünü sonuna #rumi etiketi ekleyerek paylaştı. Delevingne'in paylaşımı 300 bine yakın beğeni ve binlerce yorum aldı. Ünlü modelin paylaştığı sözlerin orijinali şu şekilde: “Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Acının içinde kaybolma, şunu bil ki acın bir gün dermanın olacak.” Cara’nın paylaşımına “Mevlana’dan söz paylaşmış” şeklinde Türkçe yorumlar da dahil olmak üzere binlerce beğeni ve yorum geldi.

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